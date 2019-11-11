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Пятый президент Петр Порошенко уже в который раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Допрос был запланирован на понедельник.

«Не пришел он», - сообщили в ведомстве.

Ранее Порошенко не пришел на допрос 5 и 7 ноября.

Как сообщал ForUm, ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро проводит следствие для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях пятого президента Украины, речь об объявлении подозрения пока не идет.
ForUm

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