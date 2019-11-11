Все материалы уголовного дела, по которому задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, засекречены. Об этом в Басманном суде Москвы заявил следователь, сообщает Интерфакс.

Он возразил против истребования материалов дела.

Ранее материалы проверки по делу Голунова истребовал Басманный суд после того, как защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия и попросила передать дело ФСБ. Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин говорил журналистам, что, по его сведениям, материалы засекречены частично.

Адвокат просил суд истребовать из МВД материалы проверки по сообщениям о преступлении с марта по июнь 2019 года по факту возможного превышении должностных полномочий сотрудником полиции по Западному округу Москвы в отношении Голунова.

Следующее заседание суда назначено на 18 ноября в 15:00.

В октябре Бадамшин говорил, что сотрудники Следственного комитета устроили волокиту и уже несколько месяцев не принимают никаких решений в отношении полицейских, которых подозревают в подбрасывании наркотиков Голунову. Информированный источник «Интерфакса» говорил, что активность следственных действий по этому делу снизилась из-за занятости следователей в расследовании дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

Ранее Голунов сообщил следствию, что полицейские подбросили ему наркотики в рюкзак и в квартиру и что при задержании они его избили и применили спецсредства.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские из УВД по Западному административному округу Москвы задержали в центре города 6 июня. В пресс-службе городского главка полиции заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. Его обвинили в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Следствие попросило его арестовать. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест.

11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев объявил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению, а дело о наркотиках было передано в СКР. Спустя три месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.