Московская полиция задержала специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Его подозревают в хранении и сбыте наркотиков. Он сам называет задержание провокацией, а «Медуза» связывает это с его журналистской деятельностью, сообщает Русская служба ВВС.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.

Среди прочего он писал о бизнесе родственников вице-мэра Москвы по ЖКХ Петра Бирюкова, о планах мэрии Москвы по вывозу мусора в другие регионы, о похоронной отрасли.

О задержании Голунова стало известно утром в пятницу.

По словам адвоката, журналиста задержали несколько оперативников, при досмотре они обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток был найден при обыске в квартире Голунова.

Корреспондента доставили в отдел полиции на улицу Лобачевского, где ему сообщили, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 уголовного кодекса (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Как рассказал следователь Игорь Лопатин, Голунов задержан при покушении на сбыт мефедрона.

Защитник отметил также, что после задержания не была выполнена процедура смыва с рук, что также является грубым процессуальным нарушением. Эта процедура нужна для того, чтобы определить, прикасался ли подозреваемый к наркотикам.

Через несколько часов после появления новости о задержании Голунова сайт московского управления МВД опубликовал фотографии, якобы сделанные в квартире журналиста при обыске.

На фото – бутылки с метиленом, пакеты с порошком белого цвета, бумажные стикеры с записанными на них цифрами, стеклянная посуда со следами порошка, оборудование для проведения химических реакций. На последней фотографии запечатлен закрытый загранпаспорт с багажными бирками, карманные весы, флешки и несколько пакетиков, три из них - с порошком белого цвета.

Однако сосед задержанного по квартире сообщил, что лишь фото с загранпаспортом действительно сделано в квартире Голунова. Где были сделаны остальные снимки, он не знает.

При этом московская полиция настаивает, что фотографии сделаны в квартире Голунова. На сайте управления МВД по Москве в 12:57 по местному времени появилось сообщение, в котором говорится, что фотографии «сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы».