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Первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко единогласно избран председателем партии Слуга народа до 2023 года.

Решение поддержали делегаты съезда партии.

Выступая на съезде, Корниенко предложил создать Аналитический центр партии, Центр законотворческой инициативы, Центр учебы и развития, а также он анонсировал открытие школы мэров и общин.

«Можете готовить людей», — сказал Корниенко.

Эти структуры партия планируют построить за государственные средства.

Также в в Конгрессно-выставочном центре Парковый открывается партийный хаб для свободного обсуждения инициатив партийцев СН. Его сможет использовать каждый, отметил Корниенко.

Корниенко озвучил три ключевых приоритета для политической силы на ближайшие четыре года:

качественное изменение политики на местном уровне,

качественно новый подход к партийному строительству,

превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической элиты для Украины.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в воскресенье, 10 ноября, сложил полномочия председателя политической партии «Слуга народа». 
ForUm

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