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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в воскресенье, 10 ноября, сложил полномочия председателя политической партии «Слуга народа». 

Так, во время съезда политической партии Разумков заявил, что слагает полномочия председателя «Слуги народа».

Такое решение поддержали участники съезда партии.

Напомним, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что новым лидером партии изберут первого заместителя руководителя фракции СН в Верховной Раде Александра Корниенко.
ForUm

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