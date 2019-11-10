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В воскресенье, 10 ноября, на съезде партии Слуга народа изберут новым лидером партии первого заместителя руководителя фракции СН в Верховной Раде Александра Корниенко.

Об этом заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

«У нас нет там (на съезде — ред.) никаких сюрпризов. У нас более или менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Думаю, что все его поддержат», — сказал Арахамия.

Он также сообщил, что прибытие президента Владимира Зеленского на съезд партии не ожидается.

Сейчас партию Слуга народа возглавляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее заявлял, что намерен сложить полномочия председателя партии на ближайшем съезде.

Напомним, сегодня состоится первый этап съезда «Слуги народа» пройдет 10 ноября в выставочном центре «Парковый» в Киеве.

Ожидается, что на съезде заслушают отчет о деятельности партии за последний год, примут несколько кадровых решений, а также объявят об участии партии в выборах в объединенных территориальных общинах 22 и 29 декабря.
ForUm

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