Суд отказал бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун в удовлетворении иска к народному депутату от «Слуги народа» Александру Дубинскому о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

«Сегодня получила новость о том, что судья Соломенского суда Киева Козленко отказала в удовлетворении моего иска. На следующей неделе узнаем обоснования такого решения», - написала она в Facebook.

«Уже сейчас понятно, что судья просто побоялась удовлетворить наш иск, несмотря на то, что нынешний народный депутат позволял себе распространять ложь. Показательно на самом деле то, что пока Дубинский не получил мандат, судья удовлетворяла ходатайства, принимала доказательства и демонстрировала желание разбираться в деле. Но как только Дубинский стал народным депутатом, судья потеряла интерес к делу. Судебная система, в которой статус или должность человека, а не закон, является фактором, влияющим на решение суда, больна и нуждается в коренных изменениях», - подчеркнула Супрун.

Она отметила, что адвокаты Дубинского в ходе судебного разбирательства несколько раз меняли свою позицию относительно того, кем все-таки является их подзащитный - журналистом, имеющим право критиковать чиновников, гражданином, который имеет право на собственное мнение, или народным депутатом.

«Решение Соломенского суда относительно своего иска – плохой сигнал, ведь это означает, что люди вроде Дубинского могут совершенно безнаказанно дальше генерировать фейки и атаковать тех, кто делает изменения в пользу общества и государства», - считает Супрун.

Как сообщал ForUm, Супрун подала иск против Дубинского 7 мая 2019.