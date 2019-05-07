Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подала в суд на журналиста, ведущего программы «Деньги» на телеканале «1+1» Александра Дубинского о защите чести, достоинства, деловой репутации и требует опровержения распространенной им недостоверной информации.

«Решила протестировать такой инструмент защиты правды, поскольку как мы видим от опровержения фейков – тенденция их появления не уменьшается. Только что зарегистрировали исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации в Соломенском суде», - написала она в Facebook.

Супрун напомнила, что на прошлой неделе ее обвинили в том, что «под видом реформ» она занимается хищением и отмыванием бюджетных средств.

«Автор этих материалов Александр Дубинский. Лицо, которое неспособно предоставить доказательства относительно своих же обвинений, но не стесняется ними разбрасываться. http://bit.ly/2WmWDW3. И делает это почти индустриальными темпами. Поэтому его материалы склонны считать заказными», - отметила и.о. министра.

По ее словам, это тот жанр фейков, который не содержит настоящих доказательств или документов, искажает цифры и содержит много необоснованной лжи. Именно откровенной и опасной лжи, а не искажения информации.

«В своих материалах относительно меня и Министерства Александр выдает свои суждения за факты или создает вокруг реальных событий лживый контекст. Свою ложь он подкрепляет или фейковыми документами без деталей и корректной ссылки на нормативные акты, или документами, не подкрепляющими суть озвученных обвинений. Каждый из материалов - хрестоматийный пример инструментов пропаганды и манипуляций», - написала Супрун.

На Дубинского минимум четыре раза подавали иски в суд. Все дела касаются опровержения недостоверной информации, предоставления доказательств и защиты деловой репутации, резюмировала она.