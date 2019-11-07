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Экс-нардепа Сергея Пашинского не смогли доставить на допрос в Святошинский суд в деле о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года, потому что он относится к категории лиц, которым может угрожать опасность. Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает «Украинская правда».

«Во время избрания ему меры пресечения Печерский суд удовлетворил ходатайство стороны защиты (адвокатов) о том, что подозреваемый относится к категории лиц, которым может угрожать опасность. Поэтому мы не можем его из изолятора временного содержания доставлять для допроса в Святошинский суд», – отметила Иванова.

7 ноября в Святошинском суде Пашинского должны были допросить по делу о расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

В суде решили, что допрос проведут в режиме видеоконференции из помещения ИВС, но персонал ИВС сообщил, что не может обеспечить видеосвязь по техническим причинам.

Допрос Пашинского запланировали на 21 ноября.

Защита Пашинского отказалась комментировать, с чем связано ходатайство адвокатов. Защитники экс-нардепа не захотели говорить, кто и как может угрожать Пашинскому.

Как сообщал ForUm, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-нардепу Сергею Пашинскому. 

4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.

 
ForUm

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