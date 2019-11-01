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В связи с тем, что последний обстрел в Петровском Луганской области был 30 октября, дата разведения сил и средств будет пересмотрена.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на пресс-конференции, передает 112 Украина.

«Действительно обстрелы были (в Петровском, - ред.) и поэтому мы ожидаем пересмотра. Потому что мы идем 7 дней от обстрелов», - заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разведение сил в Петровском 4 ноября.  
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