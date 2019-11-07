Обвинительный акт в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, которому инкриминируется декларирования недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины), направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как установило следствие, министр не внес в электронные декларации за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств почти 1,25 млн долл. В июле 2019 должностному лицу сообщили о подозрении.

7 августа подозреваемому и стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

Досудебное расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляли с сентября 2018 года.

Как сообщает САП, в 2014 году чиновник получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.