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Журналист Кирилл Вышинский в среду выписан из больницы, но по состоянию здоровья не может поехать на заседание суда в Киев.

«В среду утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им. Сеченова, - ред.), где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться в Киеве», - сказал он ТАСС.

Вышинский заявил, что во время обследования узнал о проблемах со здоровьем. «Поскольку у меня были определенные проблемы и в тюрьме, а там медицина символическая, то сейчас узнаю много не всегда интересного и приятного. И, к сожалению, эти процессы затянутся», - сказал он.

Как известно, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. 

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

28 августа суд выпустил Вышинского под личное обязательство.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Вышинского.

Он заявлял о намерении приехать на суд в Киев.
ForUm

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