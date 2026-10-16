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Столиця

Опалювальний сезон розпочався у Києві

Опалювальний сезон розпочався у Києві

Мер Віталій Кличко оголосив про початок опалювального сезону у Києві.

"Від сьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон", - написав він.

Опалюваний сезон спочатку, як зазвичай, розпочнеться для закладів соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках). Поки окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергооб'єкт. Роботи з відновлення там тривають. 

Підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників.

Фото: 24 канал.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КличкоКиївопалювальний сезон
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