Опалювальний сезон розпочався у Києві

Мер Віталій Кличко оголосив про початок опалювального сезону у Києві.

"Від сьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон", - написав він.

Опалюваний сезон спочатку, як зазвичай, розпочнеться для закладів соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках). Поки окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергооб'єкт. Роботи з відновлення там тривають.

Підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників.

Фото: 24 канал.