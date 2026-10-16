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Війна

Трамп назвав українську кампанію ударів по російських НПЗ ганьбою

Трамп назвав українську кампанію ударів по російських НПЗ ганьбою

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Росії, окрім нафтопереробних заводів, є безліч цілей, які могла би вражати Україна.

Він повторив своє твердження про те, що українські удари по нафтопереробних заводах Росії призводять до зростання світових нафтових цін, повідомляє Newsmax.

"Якщо ви скажете мені, що Зеленський знову обстрілює нафтопереробні заводи, то все, що він цим робить, – це підвищує світові ціни на нафту. І він саме це робить. Ну, я вважаю це ганьбою. Є безліч інших цілей. Їм не обов’язково вражати. Є багато цілей, які можна вражати. Але коли ти обстрілюєш нафтопереробні заводи, де виробляють, знаєте, дизельне паливо, а воно потрібне нам і всьому світу, то він не робить світу добру послугу", – сказав Трамп.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяНПЗУкраїнанафтаТрампЗеленський
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