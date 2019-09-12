Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, переданный в Россию, намерен приехать на судебное заседание в Киев 16 сентября. Об этом Украинским новинам сообщил его адвокат Андрей Доманский.

По словам адвоката, Вышинский не намерен уклонятся от судебного процесса, и 16 сентября примет участие в заседании, которое пройдет в Подольском районном суде Киева.

«Он, как и говорил, будет приезжать на суды. Следующее заседание 16 сентября, он приедет», - отметил адвокат.

Как известно, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного нет в списках на возможный обмен осужденными с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признает свою вину деле о государственной измене.

28 августа суд выпустил Вышинского под личное обязательство.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Вышинского.