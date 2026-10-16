Мирна угода з Росією буде укладена без Зеленського, - Трамп

Президент США Дональд Трамп не хоче мати справу із президентом Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що той не бажає домовлятися з Росією.

За словами Трампа, Зеленський нібито не та людина, з якою нам варто мати справу. Він заявив, що мирна угода з Росією, якщо й буде укладена, то вже без участі Зеленського, повідомляє Newsmax.

"Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але це не так. Ні, я не великий прихильник Зеленського", – сказав він.

Трамп заявив, що першопричиною війни було президентство Барака Обами, за якого Україну буцімто змусили віддати Крим. Глава Білого дому назвав тимчасово окупований півострів "найкрасивішим шматком землі" зусібіч оточений океаном.

"Крим – це, безумовно, найцінніша частина України. З чотирьох боків океан. Саме так. Найкрасивіший шматок землі. Я забудовник. Я знаю... я точно розуміюся на хорошій землі", – заявив Трамп.

Трамп назвав ганьбою удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах.

"Я хочу, щоб Зеленський зупинився, і я хочу того самого від Путіна. Тепер, якщо ви кажете мені, що Зеленський знову б'є по НПЗ, то все, чого він цим досягає – це підвищення світових цін на нафту. Я вважаю, що це просто ганьба", - сказав він.

Поразку російського бліцкригу під Києвом у 2022 році американський лідер списав на погодні умови.

"Але тоді передбачалося, що це буде дуже швидка, знаєте, дуже швидка війна. І якщо ви пам'ятаєте, як танки рухалися шосе прямо на Київ, то якби генерал, який, вочевидь, був не дуже хорошим генералом, не повернув праворуч на сільськогосподарські угіддя, наскрізь промоклі через найсильніші дощі в Києві… тож їм мабуть… Я не знаю, чи можна це назвати везінням, чи ні, відверто кажучи", - сказав він.

На думку очільника Білого дому, Зеленський має піти на поступки Путіну, адже Москва має значно більший мобілізаційний ресурс у війні на виснаження.

"Правда в тому, що Росія – величезна країна, і Росія може втратити мільйон людей, і за ними стоять ще багато мільйонів людей", – заявив Трамп.

Фото: The White House.