На Черкащині через падіння дрона зайнялася багатоповерхівка: відомо про 5 поранених

Ще одну добу ворог продовжує інтенсивний терор із повітря.
Про наслідки атаки рф на Черкащині інформує начальник ОВА Ігор Табурець, повідомляє пресслужба ОДА.
В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка.
Станом на зараз відомо про п’ятьох потерпілих. Троє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці.
– На іншій локації зайнялись торговельні склади, – поточнив Ігор Табурець. – Пожежу ліквідовано. Усі служби працюють. Розгорнуто оперативний штаб.
У Черкасах внаслідок падіння ворожого БпЛА на території приватного підприємства виникла пожежа.
– Її оперативно ліквідували, – повідомив начальник Черкаської ОВА.
Фото: пресслужба ОДА.Автор: Галина Роюк