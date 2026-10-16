На Черкащині через падіння дрона зайнялася багатоповерхівка: відомо про 5 поранених

Ще одну добу ворог продовжує інтенсивний терор із повітря.

Про наслідки атаки рф на Черкащині інформує начальник ОВА Ігор Табурець, повідомляє пресслужба ОДА.

В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка.

Станом на зараз відомо про п’ятьох потерпілих. Троє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці.

– На іншій локації зайнялись торговельні склади, – поточнив Ігор Табурець. – Пожежу ліквідовано. Усі служби працюють. Розгорнуто оперативний штаб.

У Черкасах внаслідок падіння ворожого БпЛА на території приватного підприємства виникла пожежа.

– Її оперативно ліквідували, – повідомив начальник Черкаської ОВА.

Фото: пресслужба ОДА.