Рада ухвалила оподаткування посилок до 150 євро

Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №16051-1 про зміни до Податкового кодексу, що скасовують пільгу на оподаткування посилок вартістю до 150 євро.

За відповідне рішення проголосували 252 депутати, повідомляє ЕП.

Для функціонування законопроєкту потрібно ухвалити відповідні зміни до митного кодексу (№15460) – Рада розгляне їх пізніше у четвер.

На посилки вартістю до 150 євро буде нараховуватися ПДВ, від якого вони раніше були звільнені. Без податку залишаться лише некомерційні посилки "від фізособи фізособі" вартістю до 45 євро та окремі товари для військових.

Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року та лише після відповідного рішення уряду.

Фото: ЕП.