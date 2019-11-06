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Бывший руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский по состоянию здоровья не может поехать в среду на заседание суда в Киев, сообщает ТАСС.

«Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им. Сеченова. - Ред.), где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться (в Киеве. - Ред.)», - сказал Вышинский.

Он сообщил, что во время обследования узнал о проблемах со здоровьем.

«Поскольку у меня были определенные проблемы и в тюрьме, а там медицина символическая, то сейчас узнаю много не всегда интересного и приятного. И, к сожалению, эти процессы затянутся», - сказал Вышинский.

Защита Вышинского в среду будет просить суд Киева о переносе заседания из-за невозможности присутствия на нем своего подзащитного.

«Защита будет просить суд перенести заседание, так как Вышинский не сможет присутствовать. Дату уже определит суд в зависимости от загруженности», - сказал он, подчеркнув, что суд не может рассматривать дело в отсутствие обвиняемого. При этом адвокат не исключил вероятность заочной процедуры, однако, по его словам, «пока никаких предпосылок для такого решения нет».

В настоящее время, уточнил адвокат, суд должен рассматривать дело по существу, определив порядок изучения доказательства, допроса свидетелей.

Как известно, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. 

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

28 августа суд выпустил Вышинского под личное обязательство.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Вышинского.
ForUm

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