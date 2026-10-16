Адміністрація Трампа наказала обмежити роботу Starshield в Україні

Наказ обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку Україна використовує для зв'язку на полі бою та управління дронами-перехоплювачами, надійшов безпосередньо з Білого дому.

Керівництво Пентагону отримало від Білого дому вказівку сповільнити роботу системи Starshield для українських військових, повідомляє Reuters.

Рішення про тимчасове обмеження роботи життєво важливої для України системи зв'язку ухвалили після того, як президент США Дональд Трамп почав вимагати від президента Володимира Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

На прохання прокоментувати наказ про обмеження роботи Starshield американський високопосадовець заперечив причетність Трампа.

"Президент ніколи не робив подібного запиту", – сказав він.

Після несподіваного обмеження роботи Starshield у вівторок і середу українські високопосадовці телефонували до Білого дому, Державного департаменту та Пентагону. За словами одного з українських чиновників, у Вашингтоні Києву відповіли, що це було рішення Білого дому.

Українські посадовці та військові зазначають, що ці обмеження суттєво ускладнили виконання ударних місій проти російських військ і логістиці на окупованих територіях, а також обмежили можливості застосування дронів-перехоплювачів для збиття російських безпілотників типу "Шахед".

Фото: Unsplash/Bernd Dittrich.