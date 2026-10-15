Президент США Дональд Трамп вважає, що називати Путіна диктатором означає глузувати з нього, а це суперечить його прагненню укласти угоду з російським лідером.

"Ну, погляньте, мені доводиться укладати угоди з людьми, тому я не ходжу й не глузую з них. Я – майстер угод. Я завжди був дуже вправним укладачем угод. Я став дуже багатим саме завдяки угодам, тому я не ходжу й не висміюю людей. Знаєте, одна з причин, чому взагалі виникла ця війна, полягає в тому, що Байден ходив і глузував з Росії та всіх інших, не розуміючи, що робить", – відповів він.

Трамп сказав, що якби минулі президентські вибори не були сфальсифіковані, то війни з Україною та Росією не було б, повідомляє "Європейська правда".

"Тож я також вважаю: до нас надходить не нафта, а дизельне паливо, яке вам потрібне. Я вважаю, що це чудово, бо воно надходить у світ. Воно надходить не нам, а у світ, і це дуже суттєво знизить ціну на дизельне паливо", – заявив він.

Фото: ТСН.