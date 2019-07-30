Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушил условий меры пресечения, посетив футбольный матч 28 июля.



Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, пишет УНИАН.

Он пояснил, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения в связи с состоянием его здоровья.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский. Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля Павловскому изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.