В Генеральной прокуратуре началось служебное расследование по факту возможной потери материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве, сообщает пресс-служба ГПУ.

«По согласованию генерального прокурора приказом руководителя генеральной инспекции от 5 ноября 2019 начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года. Соответствующая информация была распространена средствами массовой информации», – говорится в сообщении.

В ГПУ также отметили, что ранее была создана инвентаризационная комиссия, которую возглавил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, и которая с 11 ноября этого года начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Напомним, 21 октября 2019 в Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах.

В центральном аппарате Государственного бюро расследований будет создано отдельное подразделение, которое будет работать над расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 гг.