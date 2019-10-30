В центральном аппарате Государственного бюро расследований будет создано отдельное подразделение, которое будет работать над расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 гг.

Об этом, как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, шла речь на совместном совещании директора бюро Романа Трубы и генпрокурора Руслана Рябошапки.

Труба считает, что нужно эффективно интегрировать следователей ГПУ, которые работали над «делами Майдана» в новое подразделение ГБР.

«Эта категория производств является важной и для нас, и для граждан Украины. Задача не из простых – не потерять наработки за пять лет, обеспечить дальнейшее эффективное расследование и показать результат. Создание отдельного структурного подразделения в ГБР – наиболее оптимальный способ реализации этой задачи», - отметил Труба.

Учитывая, что материалы уголовных производств будут составлять тысячи томов, создана инвентаризационная комиссия, в состав которой вошли представители ГБР. Она начнет работу с 1 ноября 2019 года.

В то же время Труба обратил внимание на необходимость скорейшего принятия изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований», которые, в том числе, будут касаться увеличения численности работников ГБР.

«Производство, которые не завершены Генеральной прокуратурой Украины, будут переданы, в том числе, в ГБР. При этом мы не можем увеличить количество следователей, поскольку численность работников ГБР определена Законом. Уже сегодня на одного следователя приходится по 100 производств. Изменениями в закон убирается предельная численность работников, за счет чего мы сможем усилить следственные и оперативные подразделения», - подчеркнул Труба.

Напомним, согласно действующему законодательству, 20 ноября 2019 органы прокуратуры прекращают досудебное расследование в существующих уголовных производствах и передают их в соответствующие органы досудебного расследования. Органы прокуратуры будут осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве.

21 октября 2019 в Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах.