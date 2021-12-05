также в разделеОбщество
1000 гривен за вакцинацию начнут выплачивать с 19 декабря 14
Новогодний стол серьезно ударит по карманам украинцев 22
Наев: Без волонтеров мы не имели бы такой сильной армии 11
Сегодня Международный день добровольцев 7
Резников: Призывать на срочную службу на столь долгий период не нужно 30
В Украине пересчитают количество получателей стипендий 33
Новые правила карантина в Украине вступают в силу 6 декабря 69
Новая почта изменит тарифы с 1 января 2022 года 23
В Украине может сократиться количество красных карантинных зон 30
Резников обсудил оборонное сотрудничество Украины с Канадой 13
Монастырский хочет разрешить полицейским подрабатывать 52
В ВСП поступило около 250 сообщений о вмешательстве в деятельность судей 9
МВД: В Украине нехватка полицейских составляет от 10% до 30% 13
Верховная Рада существенно сокращает финансирование субсидий в 2022 году 55
Кабмин запретил увольнять беременных украинок 21
Кабмин вводит электронные дневники и журналы в школах 24
3 декабря. Картина дня 30
Минюст разъяснил, можно ли жениться несовершеннолетним 102

Олег Рыбачук рассказал о коммуникации политиков и молодежи, пришедшей менять Украину, во время Евромайдана. По его словам, за этим "весьма интересно было наблюдать".

Об этом глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" сказал в интервью 24 каналу.

"Очень интересно было наблюдать за коммуникацией, когда стоит многотысячная аудитория фантастической молодежи и выступают Яценюк, Тягнибок, Кличко. Они говорили шаблонами, пытались заигрывать", – сказал общественный деятель.

"Они так привыкли и потеряли чувство настроения, а студенты хотели услышать что-то другое. Это была аудитория, которой нельзя было вешать эти стандартные речи, к которым привыкли политики. Это вообще не воспринималось, отталкивалось", – продолжил он.

Олег Рыбачук вспомнил, как активисты говорили киевлянам одну вещь: "Если нас не будет на Майдане, то это значит, что нам все равно, есть ли у нас европейская перспектива или нет, потому что правительство изменило решение, а мы молчим. А если нам все равно, то европейцам тем более".

"Я помню разговор с родителями детей, которые были на Майдане. Они говорили: "Слушайте, у нас украли все, что можно было, а теперь у наших детей хотят украсть будущее?". Киевляне поняли, что нужно приходить в свое свободное время и демонстрировать свою позицию, что мы хотим иметь европейский выбор", – добавил глава "Центра совместных действий".
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1875 грн.
10
Теги