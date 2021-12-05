Олег Рыбачук рассказал о коммуникации политиков и молодежи, пришедшей менять Украину, во время Евромайдана. По его словам, за этим "весьма интересно было наблюдать".

Об этом глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" сказал в интервью 24 каналу.

"Очень интересно было наблюдать за коммуникацией, когда стоит многотысячная аудитория фантастической молодежи и выступают Яценюк, Тягнибок, Кличко. Они говорили шаблонами, пытались заигрывать", – сказал общественный деятель.

"Они так привыкли и потеряли чувство настроения, а студенты хотели услышать что-то другое. Это была аудитория, которой нельзя было вешать эти стандартные речи, к которым привыкли политики. Это вообще не воспринималось, отталкивалось", – продолжил он.

Олег Рыбачук вспомнил, как активисты говорили киевлянам одну вещь: "Если нас не будет на Майдане, то это значит, что нам все равно, есть ли у нас европейская перспектива или нет, потому что правительство изменило решение, а мы молчим. А если нам все равно, то европейцам тем более".

"Я помню разговор с родителями детей, которые были на Майдане. Они говорили: "Слушайте, у нас украли все, что можно было, а теперь у наших детей хотят украсть будущее?". Киевляне поняли, что нужно приходить в свое свободное время и демонстрировать свою позицию, что мы хотим иметь европейский выбор", – добавил глава "Центра совместных действий".