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Большая палата Конституционного Суда отказала нардепам в просьбе проверить амнистию участников Революции достоинства на соответствие нормам Конституции.

«На заседании Большой палаты также вынесено постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Закона Украины «О недопущении преследования и наказания лиц касательно событий, имевших место во время проведения мирных собраний, и признание утратившими силу некоторых законов Украины», - сообщила пресс-служба КСУ.

Соответствующее решение суда окончательно и не подлежит обжалованию.

Как сообщал ForUm, 2 июня 2020 года конституционное представление подписали 50 народных депутатов. Среди авторов представления народные депутаты из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», внефракционные депутаты Антон Поляков, Анна Скороход, Вадим Новинский, а также депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Закон был принят 21 февраля 2014 года, в разгар Революции достоинства, чтобы не допустить преследования протестующих со стороны правоохранителей.
ForUm

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