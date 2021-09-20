Правоохранители задержали бывшего сотрудника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве, который подозревается в причастности к убийствам митингующих в феврале 2014 года на Майдане Незалежности и скрывался от следствия, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в Херсонской области уполномоченным лицом на основании постановления следственного судьи задержан бывший работник руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве. Экс-правоохранитель начал скрываться от органов следствия и суда после сообщения ему о подозрении в начале сентября текущего года и был объявлен в розыск», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в Киеве и превышая власть, чтобы помешать массовому движению митингующих с Майдана Незалежности в Верховную Раду, которые хотели выразить поддержку голосования за возвращение к Конституции Украины 2004 года, предусматривавшей ограничение полномочий Президента, а также с целью запугивания населения и совершения влияния на принятие решений объединениями граждан организовал террористический акт и убийство митингующих.

«Вследствие таких действий подозреваемого причинены тяжкие последствия, в том числе в виде убийства 3 человек, нанесения тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам», - заявили в ОГП.

Экс-правоохранителю инкриминировали организацию во исполнение явно преступного приказа террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и оконченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12, ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5,12, ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).