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В Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Соответствующий приказ генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал 21 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

В состав департамента будут входить три отдела.

В то же время в структуре Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Генеральной прокуратуры Украины ликвидировано управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории. Это управление возглавлял Сергей Горбатюк.

Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.
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