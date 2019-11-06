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Служба безопасности Украины разоблачила заместителя председателя Ужгородского городского совета на масштабных злоупотреблениях, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, В результате махинаций чиновника у общины города были отчуждены земельные участки, предназначенные под жилую застройку. Сотрудники СБУ установили, что в 2014 году, будучи членом земельной комиссии горсовета, чиновник оформил на подставных лиц три земельных участка общей площадью 0,3 га. Позже земля была противоправно передана в распоряжение его жене, которая летом этого года продала ее своему знакомому за 1,2 млн гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины в помещении Ужгородского городского совета и по местам работы и жительства фигуранта производства проведены обыски. Решается вопрос об объявлении заместителю председателя горсовета подозрению в совершении преступления.

Разоблачение злоупотреблений чиновника проводилось совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.
ForUm

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