Служба безопасности Украины разоблачила заместителя председателя Ужгородского городского совета на масштабных злоупотреблениях, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, В результате махинаций чиновника у общины города были отчуждены земельные участки, предназначенные под жилую застройку. Сотрудники СБУ установили, что в 2014 году, будучи членом земельной комиссии горсовета, чиновник оформил на подставных лиц три земельных участка общей площадью 0,3 га. Позже земля была противоправно передана в распоряжение его жене, которая летом этого года продала ее своему знакомому за 1,2 млн гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины в помещении Ужгородского городского совета и по местам работы и жительства фигуранта производства проведены обыски. Решается вопрос об объявлении заместителю председателя горсовета подозрению в совершении преступления.

Разоблачение злоупотреблений чиновника проводилось совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.