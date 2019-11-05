Руководитель ГП «Гутянское лесное хозяйство» Виктор Сыса, подозреваемый в передаче взятки детективу НАБУ, вышел из СИЗО под залог в 4,9 млн грн.

Такую сумму залога подтвердила руководитель отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, сообщает Укринформ.

«Да, его выпустили с электронным прибором контроля. Залог внесли в понедельник», - сказала Чемерис.

Адвокат Сисы Игорь Черезов в Facebook отметил, что САП в своем ходатайстве просила об избрании меры пресечения в виде ареста и альтернативного – залога в более чем 30 млн грн.

«Два дня баталий в суде адвокатами и суд вынес решение, в котором размер залога в 7 раз меньше, чем просил прокурор», - подчеркнул Черезов.

Как сообщалось, 30 октября года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП поймали с поличным директора одного из государственных предприятий, расположенных на территории Харьковской области, который предложил и дал старшему детективу Национального бюро взятку в сумме 100 тыс. долларов США.

Деньги предлагались за закрытие уголовного производства, связанного с нелегальной древесиной и продажей лесоматериалов по заниженным ценам.

31 октября директору лесхоза сообщили о подозрении.

2 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Сысе меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 4,9 млн грн.

По словам директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, Сыса принес детективу пакет с деньгами, в котором было 110 тыс. долларов, то есть на 10 тыс. больше оговоренной суммы. При этом Сыса заявил, что «перепутал пакеты».

Ранее во время совещания на Харьковщине при участии Президента Владимира Зеленского Сысу обвинили в «крышевании» черных лесорубов. Зеленский, узнав, что Сыса отсутствует в зале и находится в командировке в столице, в разговоре по телефону пригласил его в Администрацию Президента.