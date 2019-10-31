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Вчера, 30 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили и задержали «на горячем» директора одного из государственных предприятий, расположенных на территории Харьковской области, который предложил и предоставил старшему детективу Бюро неправомерную выгоду в сумме 100 тыс. долларов, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

Лицо задержано в соответствии с ст.208 УПК Украины. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.369 УК Украины.
ForUm

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