По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3°С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1930 года было повторено.

За прошедшие сутки 4 ноября в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6°С, что на 2,7°С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году.

Среднесуточная температура составила + 12,9 ° С, что на 0,6° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года.

По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября.