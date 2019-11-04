По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 4 ноября в Киеве столбик максимального термометра поднялся выше +14,9 С. Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.

Несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, державшегося с 1996 года.