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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 4 ноября в Киеве столбик максимального термометра поднялся выше +14,9 С. Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.

Несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, державшегося с 1996 года.
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