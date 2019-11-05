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Украине придется публично признать свою провокацию в Керченском проливе, чтобы говорить о возвращении из России своих кораблей. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, сообщает ТАСС.

По словам Цекова, Киев так публично и не признал факт «провокацию».

По его мнению, «как раз это следовало бы сделать», а потом уже говорить об имуществе.

Сенатор обратил внимание, что корабли могут представлять интерес для следствия, а также отметил, что у властей России нет желания тратить деньги на хранение чужого имущества.

Как сообщал ForUm, Министерство иностранных дел Украины направило в РФ ноту с требованием отдать украинские военные катера, которые были захвачены вместе с 24 моряками в ноябре 2018 года. Россия не ответила ни на одно из 7 обращений касательно захваченных кораблей.
ForUm

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