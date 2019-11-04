Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик призывает стороны приступить к возобновлению процесса разведения сил и средств и на участке разведения в районе Петровского. Об этом говорится в его заявлении на сайте ОБСЕ, сообщает УНИАН.

В частности, он приветствует завершение отвода сил и средств с участка в районе Золотого и начало работ по разминированию.

«Oпираясь на положительный опыт на участках Станицы Луганской и Золотого, призываю стороны сделать все необходимое, чтобы как можно скорее приступить к возобновлению процесса разведения сил и средств и на участке разведения в районе Петровского», - заявил Сайдик.



Также он выразил убеждение, что «выполнение обязательств, предусмотренных рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, послужит укреплению доверия между сторонами и мирному решению конфликта на востоке Украины».



Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разведение сил в Петровском 4 ноября.

1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что последний обстрел в Петровском был зафиксирован 30 октября, поэтому дата разведения сил и средств будет пересмотрена.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщил, что информация о якобы готовности оккупационных властей на Донбассе 4 ноября начать процесс разведение сил в районе Петровское является провокацией.