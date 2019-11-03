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В Украину в понедельник, 4 ноября, ночью, кроме южных областей, местами пройдет небольшой дождь, днем на Закарпатье и в Карпатах незначительный дождь, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Температура ночью 4-9° тепла, на Закарпатье и Одесской области до 12° тепла, в восточных областях от 2° мороза до 3° тепла.

Днем температура воздуха прогреется до 13-18° тепла, в южных областях до 21°, на крайнем востоке будет 7-12° тепла.

В Киеве в понедельник ожидается до 15-17° градусов. Вероятно небольшой дождь и порывистый сильный ветер.

Напомним, синоптик заявляла, что в Украину придет потепление.
ForUm

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