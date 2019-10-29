В среду, 30 октября, похолодание в Украине усилится, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Ближайшей ночью ожидается от 3 мороза до 3 тепла, днем +3 +8 градусов. На юге ночью 3 + 7 градусов, днем +8 +12 градусов», - написала она в Facebook.
Осадки маловероятны, ночью и утром – туманы, днем будут солнечные просветления.
На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.
В Киеве 30-го октября без осадков. Ночью 0-2 градуса мороза, в окрестностях до -3 градусов, днем +4 + 7 градусов.
Холодная погода продлится до конца недели, а с начала следующей снова придет потепление.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время