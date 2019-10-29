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В среду, 30 октября, похолодание в Украине усилится, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Ближайшей ночью ожидается от 3 мороза до 3 тепла, днем ​​+3 +8 градусов. На юге ночью 3 + 7 градусов, днем ​​+8 +12 градусов», - написала она в Facebook.

Осадки маловероятны, ночью и утром – туманы, днем будут солнечные просветления.

На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.

В Киеве 30-го октября без осадков. Ночью 0-2 градуса мороза, в окрестностях до -3 градусов, днем ​​+4 + 7 градусов.

Холодная погода продлится до конца недели, а с начала следующей снова придет потепление.
ForUm

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