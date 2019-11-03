В сирийском городе Тал Абьяд взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек.
Об этом сообщает BBC.
Взрыв произошел из-за заложенной ранее бомбы.
Также сообщается, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 человек. Среди погибших оказались протурецкие боевики и гражданские.
Министерство обороны Турции обвиняет в теракте сирийские курдские группировки. Однако пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.
Напомним, президент Сирии Башар Асад считает Дональда Трампа лучшим президентом в истории США из-за прозрачности его действий.
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