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Российские самолеты бомбили северо-западные окраины города Идлиб в Сирии, находящегося под контролем повстанцев, с которыми воюет правительство Башара Асада.

Об этом говорится в заявлении администрации Идлиба и показаниях очевидцев, передает Деловая столица со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что вылетевшие из российских военных баз в Сирии самолеты в ночь на воскресенье сбросили бомбы на несколько объектов в окрестностях города. В частности, они атаковали лагерь, где проживают тысячи семей беженцев вблизи села Джиср аль Шукхур, в результате чего погибли двое детей и женщина, и еще 10 человек получили ранения.

Также они сбросили бомбы на водоочистную станцию, которая поставляет воду в Идлиб, где проживают более миллиона человек. В РФ и сирийской армии пока не прокомментировали эти сообщения.

«Россияне фокусируются на инфраструктуре и экономических ресурсах», — заявил Абу Хазем Идлиби, чиновник по гражданской обороне города, который является последним крупным населенным пунктом под контролем повстанцев.

СМИ отмечает, что кроме окрестностей Идлиба российские самолеты также сбросили бомбы на села в регионе Джабал аль-Завия к югу от города. О жертвах пока не сообщалось. Это первый авиаудар с ноября.

Сообщается, что около двух лет назад РФ, поддерживающая сирийского президента Башара аль Асада, и Турция, поддерживающая оппозиционные группы, заключили соглашение, завершившее активную фазу боевых действий в Сирии.
ForUm

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