Президент Сирии Башар Асад считает Дональда Трампа лучшим президентом в истории США из-за прозрачности его действий.

Об этом он заявил в интервью изданию SANA, передает Укринформ.

«Он (Трамп, - ред.) лучший американский президент не потому, что его политика хороша, а потому, что он самый открытый президент», - пояснил Асад.

По словам сирийского лидера, все президенты США представляют интересы американских лобби, так или иначе «совершают политические преступления, и, тем не менее, получают Нобелевскую премию и выступают в качестве защитников прав человека». Трамп, как отметил Асад, не пытается скрыть свои истинные намерения, открыто заявляя «мы хотим нефть», «мы хотим от кого-то избавиться» или «предложить услугу в обмен на деньги».

«Такова реальность американской политики», - заявил президент Сирии.

В ходе интервью Асад также отметил, что информация о недавней ликвидации американскими военными лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади не подтверждена и может быть одной из уловок США, чтобы «придать веса» проводимой в Сирии миссии.