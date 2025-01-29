Нова сирійська влада вимагає від росії видати Асада, — Reuters.

За даними джерел агентства, таку вимогу висловив фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа під час бесіди із заступником міністра закордонних справ рф Михайлом Богдановим.

Прессекретар президента рф Пєсков відмовився прокоментувати, чи справді було висунуто таку вимогу.

Водночас у кремлі заявляють, що продовжують налагодження діалогу з новим керівництвом Сирії задля збереження своїх військових об'єктів у країні. Йдеться про військово-морську базу в Тартусі та авіабазі Хмеймім неподалік портового міста Латакія, втрата яких може завдати серйозного удару по військових можливостях росії в регіоні.