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В связи с сильным ветром в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 3 ноября.

На сайте ГСЧС появилось сообщение с предупреждением об ухудшении погодных условий.

По данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории страны ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В связи с осложнением погодных условий в Украине был объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, что ранее украинцев предупредили о значительном похолодании.
ForUm

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