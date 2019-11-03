В связи с сильным ветром в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 3 ноября.

На сайте ГСЧС появилось сообщение с предупреждением об ухудшении погодных условий.

По данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории страны ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В связи с осложнением погодных условий в Украине был объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, что ранее украинцев предупредили о значительном похолодании.