Ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода, обусловленная поступлением на территорию нашей страны холодных атмосферных фронтов с северо-западной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в последующие 3 суток местами пройдут небольшие дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом. Ночные минимумы составят 0-6° мороза, дневные максимумы 2-7° тепла, несколько теплее лишь на Закарпатье и в юго-восточной части страны - ночью там ожидается 3-8° тепла, днем ​​7-12°.

Завтра в центральных, восточных, южных областях и на Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

В южных областях ночью и утром туман. Ветер западный и северо-западный, порывистый. Температура ночью 1-6° тепла, на востоке и юге 4-9°; днем 5-10°, в южной части 11-16°.