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Народный депутат фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась из-за того, что на заседании Верховной Рады ей якобы отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Вы знаете, у меня такое ощущение, что происходит какое-то издевательство. Я сказала, что хочу пройти по своим правкам. Это значит, что я хочу пройти по своим правкам. А не то, что ко мне кто-то подходит и говорит, перестань их подавать. Вчера на комитете мы пришли к каким-то договоренностям. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены», - сказала она.

Коллега, который находился рядом, попытался ее успокоить: «Успокойтесь, вам рожать еще. Успокойтесь, это не стоит того».

Речь идет о законопроекте 2239-1 по «внесению изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа».

Скороход работает в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
ForUm

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