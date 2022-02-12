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Группа народных депутатов предлагает упростить процедуру создания объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и управление многоквартирным домом, в частности разрешить электронное голосование для принятия решений жильцами.

Соответствующий законопроект №7029 авторства депутатов фракции «Слуга народа» и депутатской группы «За майбутне» зарегистрирован в Верховной Раде, пишет Скептик.

«Действующая процедура создания ОСМД и принятия решений по управлению домом слишком бюрократична и требует изменений. Они предусмотрены в законопроекте, который зарегистрировали в Верховной Раде. Принятие этого документа будет способствовать более активной реализации энергосберегающих мер, в том числе благодаря сотрудничеству с Фондом энергоэффективности», – приводит слова замминистра развития громад и территорий Василия Лозинского пресс-служба Минргеиона.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, около 30% многоквартирных домов в Украине не приняли решение о форме управления многоквартирным домов, что, в том числе, не позволяет им участвовать в программах Фонда энергоэффективности.

Документ предполагает устранить необходимость наличия нотариально удостоверенной доверенности о представительстве от совладельцев многоквартирного дома при государственной регистрации ОСМД. Кроме того, предлагается создать условия для возможности принятия решений совладельцами путем электронного голосования с использованием электронной цифровой подписи.
ForUm

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