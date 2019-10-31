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Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко не видит причин применять санкции к члену фракции, председателю комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдану Яременко и считает неправильной съемку личных переписок.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

«Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же упразднили», - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о возможных санкциях.

Депутат также считает вмешательством в личную жизнь съемку личной переписки депутатов в зале заседаний Рады.

«У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно», - заявил политик.

Напомним, 29 октября Яременко во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

Позже он написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов

После скандала вокруг его переписки Яременко попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком. 
ForUm

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