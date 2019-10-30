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Служба безопасности Украины провела спецоперацию и вывела с временно оккупированной территории Донетчины бывшего представителя так называемого «Центра специальных операций МГБ ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что эта структура была создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется. Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб.

Впоследствии он выразил готовность оставить ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации. Проведенная проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не брал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Суд учел предоставленную информацию и помощь следствию и освободил его от уголовной ответственности.

Напомним, ранее контрразведчики Службы безопасности реализовали тщательно спланированную операцию, в результате которой житель города Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и покинул оккупированную территорию Луганщины.

Также СБУ вывела на подконтрольную Украины территорию бывшего боевика  террористической организации «ЛНР».
ForUm

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