Благодаря специальной операции Служба безопасности Украины вывела на подконтрольную Украины территорию бывшего боевика незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр СБУ.

Мужчина предоставил органам следствия и оперативным подразделениям информацию о деятельности силового блока террористической организации «ЛНР». Оперативники спецслужбы установили, что в 2017 году житель Луганска из-за финансовых трудностей вступил в танковое подразделение так называемой «4-й ОМБр 2 АК «Народной милиции ЛНР». Не получив обещанных денег и разочаровавшись в фейковых идеях «молодой республики», он вскоре покинул боевиков.

Мужчина некоторое время оставался на временно оккупированной территории. Впоследствии бывший боевик выразил готовность оставить ОРЛО и предоставить украинским правоохранителям свидетельства о преступной деятельности оккупантов на территории нашей страны и наличии российской военной техники.

Сотрудники СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Он также предоставил следствию важную информацию о российской агрессии против нашего государства.

По решению суда бывшего боевика освободили от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее контрразведчики Службы безопасности реализовали тщательно спланированную операцию, в результате которой житель города Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и покинул оккупированную территорию Луганщины.