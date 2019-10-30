Экс-актер студии «Квартал 95» «Юзик», а ныне «слуга народа» Юрий Корявченков утверждает, что не продавал в сессионном зале Рады билеты на концерт «Квартала 95», с которыми его ранее зафиксировали парламентские фотографы. Об этом он заявил в комментарии проекту Радио Свобода «Ньюзрум».

«Это были приглашения», - заявил депутат.

На вопрос, были ли они бесплатные, Корявченков подтвердил: «Да, это были бесплатные приглашения».

Впрочем, уже в ответе на следующий вопрос депутат назвал их «билетами»: «Я не раздавал эти билеты. Одному человеку просто дал и все».

На уточнение о том, зачем он тогда принес их с собой в сессионный зал, Корявченков ответил: «Потому что вечером я не мог попасть в «Дворец «Украина», потому что было заседание. Я их сфотографировал, чтобы электронными билетами их отдали».

«Так, а для кого эти билеты были?» - уточнила журналистка, на что Корявченков отметил, что «приглашенным людям», и это якобы были не депутаты.

Что касается ситуации вокруг участия украинского хора имени Веревки в скандальном номере «Квартала 95», депутат отметил, что якобы не его представители приглашали артистов, как заявили в хоре, а сам директор хора Зиновий Корешок пришел к Корявченкову в Верховную Раду.

«Художественный руководитель подошел и попросил контакт «Квартала 95», чтобы связаться. И все. В кулуарах подошел», - заявил нардеп.