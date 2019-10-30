также в разделеОбщество
«Час - $100»: «Слуга народа» переписывался с проституткой в Раде 12
Гонтарева не собирается судиться с Коломойским 24
Британская Колумбия признала Голодомор геноцидом 35
Рябошапка назначил главу департамента по делам Майдана 20
В НБУ заявили, что задержанный на взятке сотрудник не занимался выдачей лицензий 27
Эксперт: Ни власть, ни международные партнеры не должны вмешивались в деятельность судей 14
В сводке ООС – ни слова об обстрелах Золотого, о которых сообщил СЦКК 27
Сайдик заявил о подготовке большого обмена пленными 24
29 октября. Картина дня 30
Мужчину, который почти 47 тысяч раз звонил в «скорую», отправили в психбольницу 25
Синоптик: В Украину придет потепление 36
Главного специалиста НБУ задержали на взятке в $50 тысяч 57
Рада запретила ограничивать проход к берегам водоемов 45
Зеленский в Золотом: Учителя с фото отрицают причастность к сепаратизму 119
В ООС объяснили несоблюдение 7-дневной «тишины»: ОБСЕ не зафиксировала обстрелы 153
СБУ задержала на границе запчасти к военному вертолету 42
СМИ: Активист «Нацкорпуса» Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя на Донбассе 66
ГПСУ: Оккупанты завышают число украинских туристов в Крыму 31

Экс-актер студии «Квартал 95» «Юзик», а ныне «слуга народа» Юрий Корявченков утверждает, что не продавал в сессионном зале Рады билеты на концерт «Квартала 95», с которыми его ранее зафиксировали парламентские фотографы. Об этом он заявил в комментарии проекту Радио Свобода «Ньюзрум».

 «Это были приглашения», - заявил депутат.

На вопрос, были ли они бесплатные, Корявченков подтвердил: «Да, это были бесплатные приглашения».

Впрочем, уже в ответе на следующий вопрос депутат назвал их «билетами»: «Я не раздавал эти билеты. Одному человеку просто дал и все».

На уточнение о том, зачем он тогда принес их с собой в сессионный зал, Корявченков ответил: «Потому что вечером я не мог попасть в «Дворец «Украина», потому что было заседание. Я их сфотографировал, чтобы электронными билетами их отдали».

«Так, а для кого эти билеты были?» - уточнила журналистка, на что Корявченков отметил, что «приглашенным людям», и это якобы были не депутаты.

Что касается ситуации вокруг участия украинского хора имени Веревки в скандальном номере «Квартала 95», депутат отметил, что якобы не его представители приглашали артистов, как заявили в хоре, а сам директор хора Зиновий Корешок пришел к Корявченкову в Верховную Раду.

«Художественный руководитель подошел и попросил контакт «Квартала 95», чтобы связаться. И все. В кулуарах подошел», - заявил нардеп.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги