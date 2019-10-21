Генеральный директор Национального хора имени Веревки Зиновий Коринец заявил, что в отношении организации скандального выступления в «Вечернем квартале» с хором контактировали представители бывшего участника «Квартала 95», народного депутата из «Слуги народа» Юрия Корявченкова, сообщает Радио Свобода.

«Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура «Квартала». Они сказали: «Мы хотим что-то украинское, шутливое». Показали этот текст. Я говорю: «Вы знаете, здесь относительно дома - это неприятная ситуация». «Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стебемся над всеми уже не один год», - рассказал Коринец.

Напомним, в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».

Генеральный директор хора Зиновий Коринец заявил, что решение петь с «Кварталом 95» принимал сам, и что ему за это стыдно.